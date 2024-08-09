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Ивлеева погасила свой долг перед ФНС

Блогер Анастасия Ивлеева погасила свой долг перед Федеральной налоговой службой России. Это следует из ее регистрационных документов, с которыми ознакомились «Известия».

Источник: РИА "Новости"

Согласно данным от 9 августа, ее долг, который ранее составлял почти 3 млн 849 тыс. рублей, был полностью погашен.

Ранее, 8 августа, «Известия» ознакомились с регистрационными документами Ивлеевой и выявили, что сумма долга блогера выросла на 800 тыс. рублей.

В конце июня ФССП России открывала против блогера исполнительное производство из-за неуплаты налогов на сумму 11 млн 352 тыс. 875 рублей. Из-за долга перед ФНС счета принадлежащей Ивлеевой компании были заблокированы с начала месяца.

Еще в декабре 2023 года сообщалось, что гостей скандальной «голой» вечеринки Ивлеевой проверят на неуплату налогов. Отмечалось, что сотрудники ФНС могут организовать проверку компаний блогера «Ивлеева Продакшн», «Коленки пчелы» и «Блеск». По данным «Известий», Ивлеева переписала ООО «Ивлеева Продакшн» на подругу Анну Самакову, передав компанию в ее полное владение.

«Голая» вечеринка Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря 2023 года. Ее посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дима Билан, а также блогеры-миллионники, жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. Оскорбленные проведением вечеринки стали требовать компенсации через суд как от Ивлеевой, так и от заведения.