Haval раскрыл цены внедорожника H9 в России

Базовая стоимость в комплектации Elite с бензиновым двигателем составляет 4,3 млн рублей. В комплектации Premium — 4,8 млн рублей. Стоимость с дизельным двигателем начинается от 4,8 млн рублей за комплектацию Elite и от 5,3 млн рублей за Premium.