Haval раскрыл цены внедорожника H9 в России

Базовая стоимость в комплектации Elite с бензиновым двигателем составляет 4,3 млн рублей. В комплектации Premium — 4,8 млн рублей. Стоимость с дизельным двигателем начинается от 4,8 млн рублей за комплектацию Elite и от 5,3 млн рублей за Premium.
Haval H9 предлагается в двух модификациях: с двухлитровым бензиновым турбомотором (218 л.с.; 380 Нм) и новым турбированным дизельным двигателем объемом 2.4 литра (184 л.с.; 480 Нм). Они сочетаются с классическими 8- и 9-ступенчатыми автоматическими коробками передач.
У версии с бензиновым мотором разгон от 0 до 100 км/ч происходит за 11,9 секунд, а максимальная скорость — 180 км/ч. С дизельным агрегатом — 14 секунд и 170 км/ч соответственно.
Автомобиль оснащен системой полного привода, раздаточная коробка включает многодисковую гидравлическую муфту, которая распределяет крутящий момент между осями и позволяет использовать дополнительную пониженную передачу. В базовое оснащение входит принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала, а старшей комплектации Premium к уже существующим внедорожным ассистентам добавляется блокировка переднего межколесного дифференциала.
Накануне компания Chery объявила, что готовит к выходу на российский рынок новый кроссовер Tiggo 9, который станет флагманом модельной линейки. Длина кроссовера составляет 4810 мм при колесной базе 2770 мм. Chery Tiggo 9 оснащен гибридной силовой установкой, запас хода кроссовера достигает 1400 км, а расход топлива — 5,2 л на 100 км пути.