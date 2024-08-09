Колумбус
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист отметил значимость закона о доплате инвалидам и пенсионерам от 80 лет

Закон о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов первой группы значим, и такая мера соответствует социальному тренду. Об этом рассказал «Известиям» 9 августа директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Источник: РИА "Новости"

Эксперт уточнил, что доплаты коснутся значительной части населения. Также он подчеркнул, что это абсолютно социальная программа, и напомнил, что РФ является социально-ориентированным государством.

«Людям за 80 лет трудно с точки зрения быта. Плюс, это люди, у которых появляется повышенное требование к лекарствам. Хотя бы эти 1200 рублей будут в том числе [направлены] на лекарственное обеспечение. Им, конечно, предоставляют какую-то часть бесплатную, но есть лекарства, за которые приходится платить», — отметил Остапкович.

Экономист выразил мнение, что для бюджета «это не такой ужасный удар», а также предположил, что такое решение наверняка согласовано с министром финансов Антоном Силуановым, и сумма доплат может быть уже запланирована в бюджете и на 2024 год, и на два следующих года.

«Это абсолютно в социальном тренде, который объявлял президент [РФ Владимир Путин]. У нас население демографически стареет. Эта тенденция — что у нас будет больше людей за 80 лет — она очевидна. Но я думаю, что бюджет будет выдерживать эти параметры и помогать населению. В инфляционной корзине интенсивнее всего растет именно лекарственная составляющая, поэтому подобный маневр очевиден, если мы социально хотим помогать людям этого возраста», — заключил эксперт.

Накануне Путин подписал закон о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов первой группы. Надбавка будет устанавливаться в беззаявительном для получателей порядке.