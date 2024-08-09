Экономист отметил значимость закона о доплате инвалидам и пенсионерам от 80 лет

«Это абсолютно в социальном тренде, который объявлял президент [РФ Владимир Путин]. У нас население демографически стареет. Эта тенденция — что у нас будет больше людей за 80 лет — она очевидна. Но я думаю, что бюджет будет выдерживать эти параметры и помогать населению. В инфляционной корзине интенсивнее всего растет именно лекарственная составляющая, поэтому подобный маневр очевиден, если мы социально хотим помогать людям этого возраста», — заключил эксперт.