Экономист отметил значимость закона о доплате инвалидам и пенсионерам от 80 лет

Эксперт уточнил, что доплаты коснутся значительной части населения. Также он подчеркнул, что это абсолютно социальная программа, и напомнил, что РФ является социально-ориентированным государством.
«Людям за 80 лет трудно с точки зрения быта. Плюс, это люди, у которых появляется повышенное требование к лекарствам. Хотя бы эти 1200 рублей будут в том числе [направлены] на лекарственное обеспечение. Им, конечно, предоставляют какую-то часть бесплатную, но есть лекарства, за которые приходится платить», — отметил Остапкович.
Экономист выразил мнение, что для бюджета «это не такой ужасный удар», а также предположил, что такое решение наверняка согласовано с министром финансов Антоном Силуановым, и сумма доплат может быть уже запланирована в бюджете и на 2024 год, и на два следующих года.
«Это абсолютно в социальном тренде, который объявлял президент [РФ Владимир Путин]. У нас население демографически стареет. Эта тенденция — что у нас будет больше людей за 80 лет — она очевидна. Но я думаю, что бюджет будет выдерживать эти параметры и помогать населению. В инфляционной корзине интенсивнее всего растет именно лекарственная составляющая, поэтому подобный маневр очевиден, если мы социально хотим помогать людям этого возраста», — заключил эксперт.
Накануне Путин подписал закон о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов первой группы. Надбавка будет устанавливаться в беззаявительном для получателей порядке.