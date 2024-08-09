Часть банков приостановили работу отделений в Курской области

Совкомбанк и Почта Банк временно остановили работу ряда своих отделений в Курской области. Об этом РБК рассказали представители кредитных организаций.
По словам представителя Совкомбанка, кредитная организация временно приостановила работу нескольких отделений и банкоматов, находящихся в непосредственной близости от зоны боевых действий в Курской области.
«Их работа будет возобновлена сразу же после стабилизации ситуации. Прочие областные отделения продолжают работать в штатном режиме», — добавил представитель банка.
Почта Банк приостановил работу в отделениях почтовой связи в Судже и Льгове, рассказал его представитель: «Остальные точки продаж Курской области работают в штатном порядке без изменения графика и режима работы». Офисы и банкоматы Газпромбанка в Курской области в настоящее время функционируют в обычном режиме, сообщил представитель ГПБ.
В приграничных районах Курской области с 6 августа российские военные силы ведут бои с ВСУ. По сообщениям Минобороны, столкновения происходят в Суджанском и Кореневском районах Курской области. С приграничных территорий региона проходит эвакуация мирных жителей. По данным Минздрава, в период с 6 по 8 августа в результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек. Точное число погибших неизвестно, 6 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщал о гибели вблизи Суджи по меньшей мере четырех человек.
Какие меры поддержки предложили банки
- В Сбербанке действует постоянная программа поддержки заемщиков, проживающих в приграничных территориях или эвакуированных с них, банк также полностью списывает кредиты в случае гибели заемщиков от военных и террористических действий, напомнил представитель «Сбера». «Для пострадавших и эвакуированных жителей Курской области действует приоритетный индивидуальный режим работы, а также беспроцентная отсрочка по платежам для заемщиков, проживающих в отдельных районах области», — рассказал он.
- ВТБ, как сообщил его представитель, «стремится оказать поддержку всем розничным клиентам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации» и планирует рассмотреть каждое обращение в индивидуальном порядке. «Кредитная задолженность погибших клиентов и клиентов с инвалидностью первой группы будет списана, банк окажет необходимую помощь родственникам и семьям таких клиентов», — пояснили в ВТБ. Банк готов ввести для пострадавших кредитные каникулы, провести реструктуризацию и предложить другие меры помощи для снижения финансовой нагрузки.
- Представитель Газпромбанка пояснил, что клиентам и работникам будет оказана поддержка.
- Совкомбанк готов предоставить пострадавшим клиентам и их семьям кредитные каникулы, рефинансирование кредита с уменьшением платежа, либо полное списание всех кредитных обязательств перед банком, пояснил представитель банка. Он добавил, что каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.
- Почта Банк решил предоставить отсрочку по кредитам и кредитным картам клиентов, которые покинули свои дома в приграничных районах Курской области.
- Альфа-банк собирает обращения от пострадавших клиентов и рассматривает их в индивидуальном порядке, сказал представитель банка.
- Банк «Зенит» также рассмотрит обращения пострадавших клиентов и, по возможности используя государственные и собственные программы урегулирования, окажет поддержку заемщикам, пострадавшим либо погибшим от последствий террористических актов, чрезвычайных ситуаций и действий в приграничных регионах России.
РБК направил запросы в другие крупные банки и ЦБ.