Часть банков приостановили работу отделений в Курской области

В приграничных районах Курской области с 6 августа российские военные силы ведут бои с ВСУ. По сообщениям Минобороны, столкновения происходят в Суджанском и Кореневском районах Курской области. С приграничных территорий региона проходит эвакуация мирных жителей. По данным Минздрава, в период с 6 по 8 августа в результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек. Точное число погибших неизвестно, 6 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщал о гибели вблизи Суджи по меньшей мере четырех человек.