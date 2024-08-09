Бизнес повысил интерес к СЗПК перед увеличением налогов

Масштабные налоговые изменения, которые поручил разработать Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля, начнут действовать уже со следующего года. Для крупного бизнеса ключевыми изменениями станут повышение ставки налога на прибыль с 20 до 25%, а также надбавки к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в отношении энергетического и коксующегося угля, антрацита, руд для производства минеральных удобрений, которые будут применяться, если фактические цены их реализации на экспорт будут превышать определенные уровни. В законе о повышении налогов отдельно прописано, что для участников СЗПК по новым инвестпроектам по разработке калийных солей, апатит-нефелиновых, апатитовых, фосфоритовых руд ставки НДПИ повышаться не будут.