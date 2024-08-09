Банки сократили разницу между курсами покупки и продажи валюты

Но с последней недели июня ситуация начала стабилизироваться, с пиковых 3,62 по доллару и 4,45 ₽ по евро спреды опустились примерно до 2,7 и 3,3 ₽ соответственно. И в июле разница между курсом покупки и курсом продажи продолжила сокращаться. В последнюю неделю месяца спред в долларе достиг 1,4 ₽, это минимальное значение в 2024 году, свидетельствует график ЦБ. Спред на покупку наличного евро в это же время составил 2,1 ₽, что близко к значениям первой половины марта 2024 года.