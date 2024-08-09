Банки повысили ставки по кредитам после роста ключевой

Помимо того, ставки по потребкредитам повысили в УБРиР, банке «Синара», банке «Центр-инвест», банке «Зенит», Солид Банке и ТКБ, сообщила глава направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. Шаг повышения у них — от 1,3 до 5 п.п. Минимальные проценты у этих участников рынка превысили 22% годовых, а у отдельных организаций приблизились к 28%.Кроме того, как следует из данных на сайте ПСБ, базовая ставка составляла 12,9% как до, так и после заседания ЦБ. Однако после 26 июля минимальная ПСК по займам организации выросла на 1,4 п.п. — до 19,2%.