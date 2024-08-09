Банки повысили ставки по кредитам после роста ключевой

Газпромбанк повысил ставки по потребкредитам на 3,5 п.п., следует из данных с сайта организации. Годовой процент по ним теперь начинается с 19,9%, а минимальная полная стоимость кредита (ПСК) достигла 23%. Судя по ресурсам банка «ДОМ.РФ» и Ак Барс Банка, они также подняли ставки на 2 п.п. — до 19 и 19,9% соответственно.
Помимо того, ставки по потребкредитам повысили в УБРиР, банке «Синара», банке «Центр-инвест», банке «Зенит», Солид Банке и ТКБ, сообщила глава направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. Шаг повышения у них — от 1,3 до 5 п.п. Минимальные проценты у этих участников рынка превысили 22% годовых, а у отдельных организаций приблизились к 28%.Кроме того, как следует из данных на сайте ПСБ, базовая ставка составляла 12,9% как до, так и после заседания ЦБ. Однако после 26 июля минимальная ПСК по займам организации выросла на 1,4 п.п. — до 19,2%.
В реальности ставки по ссудам в России варьируются в диапазоне от 30−35% годовых, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Чтобы получить кредит под самый низкий процент, зачастую нужно выполнить дополнительные условия, например купить страховку. Поэтому полная стоимость кредитов, как правило, существенно выше указанной ставки. «Повышение ставок по потребкредитам — вынужденная необходимость, которой банки следуют на фоне повышения ключевой», — констатировал глава аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.