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Женеву признали самым дорогим городом для жизни в 2024 году

Самым дорогим городом для жизни в 2024 году была признана Женева. Этот швейцарский город занял первую строчку в индексе стоимости жизни Numbeo.

Источник: Reuters

Рейтинг включает 218 городов по всему миру и публикуется каждые шесть месяцев. В нем учитывается несколько ключевых индексов, отражающих различные аспекты стоимости жизни семьи из четырех человек.

Для комплексной оценки используется «индекс стоимости жизни». Он показывает относительные цены на потребительские товары, такие как продукты, рестораны, транспорт и коммунальные услуги. Но этот индекс не включает расходы на проживание, такие как арендная плата или ипотека.

В 2024 году самым дорогим городом стала Женева (Швейцария) с 101,7 балла. На втором месте оказался другой швейцарский город — Цюрих (100,4 балла). Третье место в рейтинге занял Нью-Йорк, за ним следуют Сан-Франциско и Бостон. В десятку самых дорогих городов вошли также Рейкьявик, Вашингтон (округ Колумбия, США), Сиэтл, Лос-Анджелес, Чикаго.

Столица России в рейтинге Numbeo занимает 139-ю строчку (38,9). Санкт-Петербург — 162-ю строчку (34,2).

А вот самыми бюджетными оказались города Пакистана и Индии — Карачи (19,0), Лахор (19,1) и Калькутта (21,1).

Ранее журнал Time представил список из 100 лучших направлений для путешествий в 2024 году. В список вошли практически все континенты и страны — от Америки до Китая.