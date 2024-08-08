Женеву признали самым дорогим городом для жизни в 2024 году

Рейтинг включает 218 городов по всему миру и публикуется каждые шесть месяцев. В нем учитывается несколько ключевых индексов, отражающих различные аспекты стоимости жизни семьи из четырех человек.
В 2024 году самым дорогим городом стала Женева (Швейцария) с 101,7 балла. На втором месте оказался другой швейцарский город — Цюрих (100,4 балла). Третье место в рейтинге занял Нью-Йорк, за ним следуют Сан-Франциско и Бостон. В десятку самых дорогих городов вошли также Рейкьявик, Вашингтон (округ Колумбия, США), Сиэтл, Лос-Анджелес, Чикаго.
Столица России в рейтинге Numbeo занимает 139-ю строчку (38,9). Санкт-Петербург — 162-ю строчку (34,2).
А вот самыми бюджетными оказались города Пакистана и Индии — Карачи (19,0), Лахор (19,1) и Калькутта (21,1).
Ранее журнал Time представил список из 100 лучших направлений для путешествий в 2024 году. В список вошли практически все континенты и страны — от Америки до Китая.