Женеву признали самым дорогим городом для жизни в 2024 году

Рейтинг включает 218 городов по всему миру и публикуется каждые шесть месяцев. В нем учитывается несколько ключевых индексов, отражающих различные аспекты стоимости жизни семьи из четырех человек.

Для комплексной оценки используется «индекс стоимости жизни». Он показывает относительные цены на потребительские товары, такие как продукты, рестораны, транспорт и коммунальные услуги. Но этот индекс не включает расходы на проживание, такие как арендная плата или ипотека.