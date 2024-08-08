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США в июне увеличили импорт платины из России

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. США в июне увеличили импорт платины из России на 17% в денежном выражении по сравнению с маем, до максимума с сентября прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.

Источник: © РИА Новости

Так, объем импорта платины в США из России по итогам июня 2024 года вырос на 17% к маю — до 104,2 миллиона долларов. Это стало наибольшим месячным значением с сентября 2023 года, когда платины было поставлено на 111,6 миллиона долларов.

При этом по итогам первого полугодия импорт составил 469,6 миллиона долларов, сократившись почти на треть к аналогичному периоду 2023 года.

Всего по итогам 2023 года США приобрели у России платины на 1,2 миллиарда долларов.

Общие объемы импорта платины Штатами в июне достигли 632,7 миллиона долларов. Помимо России, наибольшие объемы покупок пришлись на ЮАР (350,8 миллиона долларов), Германию (59,3 миллиона), Бельгию (29,9 миллиона) и Великобританию (27,5 миллиона).