«Ростелеком» реорганизовал свои IT-активы

«Ростелеком» изначально развивался как телекоммуникационная компания, IT-сервисы появились несколько лет назад, в отдельное направление они были выделены в 2017 году. В 2023 году в общей выручке «Ростелекома» (707,8 млрд руб.) на доходы от IT-бизнеса пришлось 9%, или более 66 млрд руб., следует из отчета компании. Но представитель компании приводит другое значение — 164 млрд руб., или 23%. При этом IT-направления росли гораздо более высокими темпами, чем традиционные для компании услуги: например, выручка от дата-центров и облачных сервисов увеличилась на 44,5% за год, тогда как от мобильной связи — на 14,8%.