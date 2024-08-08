Reuters узнал, что Китай и Россия обсуждают возможность бартерных сделок

В ноябре директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилия Щур-Труханович сообщила о разработке ведомством совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) навигатора по заключению бартерных сделок. Он необходим для заключения не только закрытых, но и открытых бартерных сделок, в рамках которых можно будет «комбинировать товары в корзину, чтобы она удовлетворяла все стороны контракта».