«Райффайзен Капитал» уведомил инвесторов о закрытии своих биржевых ПИФ

Управляющая компания «Райффайзен Капитал» (входит в группу российского Райффайзенбанка) закроет все биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы), которыми управляла. Расформирование БПИФов начнется в конце сентября. Об этом компания сообщила на своем сайте.
В УК назвали этапы и сроки, в которые будет проходить расформирование фондов:
- в конце сентября паи БПИФов перестанут торговаться на бирже;
- «Райффайзен Капитал» начнет продавать все активы фондов;
- в течение 2−6 месяцев владельцы паев получат рыночную стоимость своих паев на момент продажи. Деньги придут в валюте фонда, из них брокер удержит налог на доход.
«Если вы самостоятельно продадите паи до конца сентября, сможете быстрее получить деньги и инвестировать их в другие активы», — отметили в УК.
Всего у «Райффайзен Капитала» под управлением находятся четыре БПИФа:
• «Райффайзен — Индекс Мосбиржи полной доходности 15»,
• «Райффайзен — Золото»,
• «Райффайзен — Высокодоходные облигации»,
• «Райффайзен — Еврооблигации».
«Сейчас линейка продуктов обновляется, и решение по БПИФам стало частью этого процесса», — объяснил свое решение провайдер фондов.
Тем инвесторам, которые владели паями указанных биржевых фондов через стратегии стратегии доверительного управления (ДУ) и стратегии для индивидуального инвестиционного счета (ИИС), «Райффайзен Капитал» сам, без участия клиента, заменит их на другие активы со схожими характеристиками. Это будет сделано до того момента, как БПИФы перестанут торговаться на бирже, то есть до конца сентября.
БПИФ (биржевой паевый инвестиционный фонд) — это фонд, паи которого можно купить и продать на бирже.
У паев БПИФа две цены:
- рыночная, как у ETF или акций, которая формируется, исходя из спроса и предложения инвесторов;
- индикативная (iNAV) — это справедливая цена, или расчетная стоимость инвестиционного пая, которая определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев.
Приобрести или продать пай БПИФ по цене iNAV практически невозможно, но благодаря ей инвестор может оценить, переплачивает он за пай или берет его со скидкой. Маркетмейкер фонда поддерживает рыночные цены довольно близко к справедливой расчетной цене, для этого он выставляет две заявки на покупку и продажу с небольшой разницей. Согласно федеральному закону № 156 от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах», маркетмейкер на организованных торгах, проводимых биржей, не имеет права отклоняться от цены покупки (продажи) инвестиционных паев более чем на 5% от расчетной цены одного инвестиционного пая.
Для погашения паев (продажи) инвестор может обратиться к уполномоченному лицу фонда. Уполномоченное лицо обязано покупать инвестиционные паи по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая более чем на 5%.