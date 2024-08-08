«Райффайзен Капитал» уведомил инвесторов о закрытии своих биржевых ПИФ

Приобрести или продать пай БПИФ по цене iNAV практически невозможно, но благодаря ей инвестор может оценить, переплачивает он за пай или берет его со скидкой. Маркетмейкер фонда поддерживает рыночные цены довольно близко к справедливой расчетной цене, для этого он выставляет две заявки на покупку и продажу с небольшой разницей. Согласно федеральному закону № 156 от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах», маркетмейкер на организованных торгах, проводимых биржей, не имеет права отклоняться от цены покупки (продажи) инвестиционных паев более чем на 5% от расчетной цены одного инвестиционного пая.