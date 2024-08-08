Путин подписал закон о господдержке сбыта фермерской продукции

Закон разработан в целях развития инфраструктуры сбыта фермерской продукции. Он предусматривает создание агроагрегаторов и возможность оказания им государственной поддержки.
Под агроагрегаторами понимаются организации, основные виды деятельности которых относятся к сфере обращения фермерской продукции. При этом они должны соответствовать критериям, которые определит правительство РФ. Предполагается, что такие организации, в частности, будут заниматься хранением и доставкой фермерской продукции в магазины, в том числе сетевые.
При этом агроагрегаторам, которые являются сельскохозяйственными потребкооперативами, господдержка будет оказываться в соответствии со статьей 7 закона «О развитии сельского хозяйства», в том числе путем обеспечения доступности кредитных ресурсов, предоставления информационной и консультационной помощи
Агроагрегаторы, не менее 51% долей (акций) которых принадлежит субъектам малого предпринимательства в сфере АПК, получат доступ к господдержке в виде обеспечения доступности кредитных ресурсов.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.