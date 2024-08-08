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Путин подписал закон о господдержке сбыта фермерской продукции

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о государственной поддержке сбыта фермерской продукции, включая создание агрегаторов в этой сфере. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Источник: Freepik

Закон разработан в целях развития инфраструктуры сбыта фермерской продукции. Он предусматривает создание агроагрегаторов и возможность оказания им государственной поддержки.

Под агроагрегаторами понимаются организации, основные виды деятельности которых относятся к сфере обращения фермерской продукции. При этом они должны соответствовать критериям, которые определит правительство РФ. Предполагается, что такие организации, в частности, будут заниматься хранением и доставкой фермерской продукции в магазины, в том числе сетевые.

При этом агроагрегаторам, которые являются сельскохозяйственными потребкооперативами, господдержка будет оказываться в соответствии со статьей 7 закона «О развитии сельского хозяйства», в том числе путем обеспечения доступности кредитных ресурсов, предоставления информационной и консультационной помощи и т. д.

Агроагрегаторы, не менее 51% долей (акций) которых принадлежит субъектам малого предпринимательства в сфере АПК, получат доступ к господдержке в виде обеспечения доступности кредитных ресурсов.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.