Путин подписал закон о господдержке сбыта фермерской продукции

Под агроагрегаторами понимаются организации, основные виды деятельности которых относятся к сфере обращения фермерской продукции. При этом они должны соответствовать критериям, которые определит правительство РФ. Предполагается, что такие организации, в частности, будут заниматься хранением и доставкой фермерской продукции в магазины, в том числе сетевые.