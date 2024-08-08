Путин объявил о выплатах для жителей Курской области

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. ВСУ прорвали границу в Суджанском районе на границе с Сумской областью. Общие потери украинских военных во время боев в Курской области и около границы в этом районе выросли до 660 человек, сообщило сегодня Минобороны. В ведомстве заявляли, что в течение последних суток «продвижение противника не допущено», попытки прорыва отдельных подразделений «вглубь территории на Курском направлении» пресекаются.