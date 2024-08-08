Путин объявил о выплатах для жителей Курской области

Президент Владимир Путин на видеовстрече с врио главы Курской области Алексеем Смирновым поддержал разовую выплату по 10 тыс. руб. всем, кто покинул жилье из-за атак ВСУ в регионе. Кадры со встречи врио губернатора опубликовал в телеграм-канале.
Также президент поручил оценить ущерб, нанесенный атаками украинской армии.
«Будем считать, что решение о единовременной выплате в 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято. Необходимые ресурсы будут направлены», — сказал Путин.
Глава государства призвал Смирнова при оказании помощи работать напрямую с людьми, доходить до каждой семьи.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. ВСУ прорвали границу в Суджанском районе на границе с Сумской областью. Общие потери украинских военных во время боев в Курской области и около границы в этом районе выросли до 660 человек, сообщило сегодня Минобороны. В ведомстве заявляли, что в течение последних суток «продвижение противника не допущено», попытки прорыва отдельных подразделений «вглубь территории на Курском направлении» пресекаются.
Глава Генштаба Валерий Герасимов 7 августа днем доложил Путину, что численность украинских войск, участвующих в нападении, составляет примерно 1 тыс. человек. Путин назвал атаку ВСУ «масштабной провокацией».
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