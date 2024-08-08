Продуктов нам не на дом

О том, что в апреле—июне 2024 года российский рынок e-grocery сократился на 3,2% по сравнению с первым кварталом этого же года, до 300 млрд руб., говорится в отчете Infoline. Снижение в этом сегменте наблюдается впервые со второго квартала 2022 года, когда потребительские настроения россиян скорректировались на фоне начала специальной военной операции на Украине. Тем не менее год к году показатель вырос на 47%, но эта динамика все равно ниже уровня первого квартала 2024 года, когда рынок онлайн-продаж товаров повседневного спроса увеличился на 55%.