Продуктов нам не на дом

О том, что в апреле—июне 2024 года российский рынок e-grocery сократился на 3,2% по сравнению с первым кварталом этого же года, до 300 млрд руб., говорится в отчете Infoline. Снижение в этом сегменте наблюдается впервые со второго квартала 2022 года, когда потребительские настроения россиян скорректировались на фоне начала специальной военной операции на Украине. Тем не менее год к году показатель вырос на 47%, но эта динамика все равно ниже уровня первого квартала 2024 года, когда рынок онлайн-продаж товаров повседневного спроса увеличился на 55%.
В условиях усиления дефицита кадров, особенно сборщиков и курьеров, крупные операторы e-grocery оптимизируют затраты за счет сокращения зон доставки и повышения ее стоимости до удаленных городских районов, объясняет снижение рынка гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. В марте 2024 года нехватка курьеров по всей России составляла 140 тыс. человек, а к концу этого года может вырасти до 300 тыс., ожидают в сервисе доставки Restomania. На этом фоне, продолжает Михаил Бурмистров, ряд операторов летом ограничил доставку, например, в городские парки.
Участники рынка постепенно снижают объемы промоакций, маркетинговые издержки и оптимизируют все процессы, указывает старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова. Это, по мнению партнера One Story Ольги Сумишевской, может привести в обозримой перспективе к перераспределению долей операторов доставки.
Еще одной, чисто эмоциональной причиной снижения онлайн-продаж Михаил Бурмистров называет реакцию потребителей на происшедшее в начале лета этого года массовое отравление клиентов сервиса «Кухня на районе» салатом лобио. По всей стране отравилось более 400 человек, два человека скончались. Суд приостановил работу «Кухни на районе», а Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Infoline — не единственная компания, проводящая исследования рынка e-grocery. Аналогичные измерения проводит и Data Insight, по подсчетам которой в апреле—июне 2024 года сегмент, напротив, вырос на 2,8% квартал к кварталу и на 60,1% год к году. Ольга Пашкова объясняет это отличием методики подсчета: Data Insight, в отличие от Infoline, не анализирует несрочную доставку продуктов питания через маркетплейсы. Но, в частности, за счет них и произошло сокращение. Маркетплейсы резко замедлили динамику, исчерпав потенциал роста продаж продуктов питания, отмечает Михаил Бурмистров. По его мнению, это усилилось за счет развития доставки традиционной розницей, включая Х5 Group («Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик») и «Магнит», в регионах, где раньше активно заказывали нескоропортящиеся продукты на маркетплейсах.
Согласно оценкам Infoline, во втором квартале 2024 года у Wildberries объем заказов продуктов сократился на 22,4% по сравнению с началом года, до 22,9 млрд руб., у Ozon — на 7,9%, до 25,8 млрд руб., у «Ленты» — на 7,7%, до 17,7 млрд руб., у «Купера» (ранее «Сбермаркет») — на 6,7%, до 52,7 млрд руб., у «Вкусвилла» — на 4%, до 44,8 млрд руб. В Ozon Fresh, «Купере» и «Вкусвилле» объяснили это сезонным снижением. В Wildberries предоставили только цифры по полугодию: на сервисе продажи продуктов выросли на 32% в штуках и на 42% в деньгах год к году.
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов считает, что у рынка e-grocery еще есть потенциал для заметного роста. По его данным, в некоторых непродовольственных категориях доля доставки достигает 20%, в то время как у продуктов питания она существенно ниже — около 4%. Ольга Пашкова ожидает, что в 2024 году объем рынка e-grocery вырастет на 60% год к году, до 1,3 трлн руб., обогнав прошлогоднюю динамику в 48%.