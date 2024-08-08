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Правительство выделит Курской области средства на выплаты матпомощи

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Из госбюджета выделили более 200 миллионов рублей на срочные выплаты жителям Курской области, сообщила пресс-служба правительства.

Источник: © РИА Новости

«Правительством в соответствии с поручением президента принято решение о выделении <…> 220 миллионов рублей на осуществление выплаты единовременной материальной помощи жителям Курской области, вынужденно покинувшим постоянное место проживания, в размере десяти тысяч рублей на человека», — говорится в сообщении.

Власти региона должны в кратчайшие сроки передать в Минфин согласованный с МЧС список жителей, вынужденно покинувших свои дома. Также область должна оперативно установить порядок осуществления выплат, а МЧС проконтролирует целевое использование средств.

В пресс-службе правительства подчеркнули, что эта оперативная мера — не единственная, которую профинансируют из федерального бюджета. Так, ранее уже было принято решение выделить 1,8 миллиарда рублей на получение сертификатов на переселение жителей региона. Прорабатываются и другие меры.

О необходимости оказать жителям единовременную материальную помощь сегодня на встрече с президентом заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Он пояснил, что это необходимо, так как многие люди покинули дома, даже не взяв документы.

Путин согласился с предложением и пообещал, что ресурсы будут направлены. Глава государства также поручил руководству области совместно с другими ведомствами оценить нанесенный ущерб — утраченное жилье и имущество. Он призвал «работать непосредственно с людьми, доходить до каждой семьи».

Как написал Смирнов в своем Telegram-канале, открыта горячая линия, по которой жители региона могут круглосуточно подать заявку на единовременную выплату, а также получить консультацию: 741−480.