Правительство выделит Курской области средства на выплаты матпомощи

В пресс-службе правительства подчеркнули, что эта оперативная мера — не единственная, которую профинансируют из федерального бюджета. Так, ранее уже было принято решение выделить 1,8 миллиарда рублей на получение сертификатов на переселение жителей региона. Прорабатываются и другие меры.