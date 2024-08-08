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Омбудсмен объяснила, почему бизнесом в Москве становиться заниматься легче

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Бизнесом в Москве становится заниматься легче, поскольку деловое сообщество столицы сумело наладить диалог с властями, заявила РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.

Источник: © РИА Новости

«Бизнесом в Москве, я бы так сказала, становится заниматься легче. Причина в том, что бизнес-сообщество Москвы сумело сломать ту модель, которая существовала долгие годы, когда правила игры диктовали исключительно власти», — сказала она.

«Потребовалась пандемия, локаут, чтобы власти поняли, что без развития бизнеса мы не выживем. Кто нас, в конце концов, кормит, одевает, обувает, создает рабочие места, как не бизнес!» — заметила собеседница агентства.

«Именно тогда власти осознали, что деловых людей надо поддерживать, им необходимо всячески помогать», — подчеркнула Минеева.

По ее словам, на сегодняшний день власти выработали уже 83 меры поддержки столичного предпринимательства и 82 налоговые льготы для бизнеса. «Тут и, в частности, предоставление льготных кредитов для предприятий и организаций реального сектора экономики, разного рода субсидии, компенсации по кредитам», — отметила бизнес-омбудсмен.