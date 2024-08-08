Названы российские компании с самой высокой зарплатой курьеров

Согласно результатам, наиболее высокую зарплату предлагают курьерам с личным транспортом, преимущественно грузовым.
Работая на компанию «Купер», курьеры с собственным автомобилем могут получать до 202 тыс. рублей. «Перекресток Впрок» предлагает работникам доставки зарплату до 200 тыс. рублей до вычета налогов.
На третьем месте расположился Ozon Fresh, где автокурьерам платят до 150−270 тыс. рублей без учета налогов.
Также отмечалось, что зарплата курьеров растет уже три года подряд. С января по июль 2024 года наблюдается прирост на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом пик заработка доставщиков пришелся на период с декабря 2023 года по январь 2024. Средняя зарплата курьеров по стране тогда составила 114 тыс. рублей.
В начале июня сервис «Работа.ру» поделился с «Известиями» июньским рейтингом самых высокооплачиваемых предложений от российских работодателей. На первом месте оказалась вакансия водителя-курьера на личном грузовом автомобиле, которого ищут в Ханты-Мансийске. Зарплата — от 306 тыс. до 510 тыс. рублей.