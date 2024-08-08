Названы российские компании с самой высокой зарплатой курьеров

Также отмечалось, что зарплата курьеров растет уже три года подряд. С января по июль 2024 года наблюдается прирост на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом пик заработка доставщиков пришелся на период с декабря 2023 года по январь 2024. Средняя зарплата курьеров по стране тогда составила 114 тыс. рублей.