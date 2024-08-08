Италия удвоила налог на зарубежные доходы состоятельных иностранцев

Это решение направлено на смягчение социально-экономических последствий роста числа богатых экспатов, особенно в деловых центрах, где недавний приток сверхбогатых людей стал причиной резкого роста цен на недвижимость и других факторов, повышающих стоимость жизни. В Милане цены на недвижимость из-за притока богатых выросли на 43% за последние пять лет, а рост арендной платы за два года составил почти 20%.