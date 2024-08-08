Иностранным банкам разрешили открывать филиалы в России

Для открытия филиала кредитная организация должна вести банковскую деятельность не менее трех лет и иметь соответствующий критериям ЦБ уровень рейтинга для работы на российском рынке. Также для обеспечения исполнения обязательств филиала необходим гарантийный депозит не менее миллиарда рублей.