Иностранным банкам разрешили открывать филиалы в России

Это поможет создать условия для развития системы международных расчетов, а также будет способствовать привлечению иностранных инвестиций.
Законодатели рассчитывают прежде всего на приход банков из дружественных стран, хотя ограничения для недружественных не прописаны, пояснил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Один банк — один филиал
Закон разрешает иностранному банку открыть один филиал в России. Причем такому филиалу запрещается открывать внутренние структурные подразделения и привлекать банковских платежных агентов. Иностранный банк сможет вести через филиал профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, кроме доверительного управления. При осуществлении банковских операций и сделок права и обязанности возникают непосредственно у банка.
Для открытия филиала кредитная организация должна вести банковскую деятельность не менее трех лет и иметь соответствующий критериям ЦБ уровень рейтинга для работы на российском рынке. Также для обеспечения исполнения обязательств филиала необходим гарантийный депозит не менее миллиарда рублей.
Права и запреты
Филиалы будут вправе:
- совершать операции по инкассации;
- покупать и продавать валюту;
- совершать денежные переводы;
- сдавать в аренду спецпомещения или сейфы;
- открывать и вести счета, переводить средства по ним — с учетом установленных ограничений.
Так, филиалы не смогут открывать счета физлицам. Из операций с ними, в том числе ИП, разрешаются только сделки купли-продажи иностранной валюты, а также переводы без открытия счетов.
Филиалы смогут выдавать поручительства за третьих лиц и приобретать у них права требования обязательств в денежной форме.
Филиалы будут не вправе:
привлекать деньги и драгметаллы во вклады;открывать и вести счета в драгметаллах, совершать операции с драгметаллами, монетами из драгметаллов, обработанными природными алмазами;осуществлять доверительное управление денежными средствами и иным имуществом физлиц и юрлиц;заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью.
Эти ограничения не распространяются: на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в определенных случаях; на продажу имущества, приобретенного для обеспечения своей деятельности; на продажу имущества, реализуемого в случае обращения взыскания на предмет залога либо полученного в качестве отступного.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.