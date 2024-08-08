Инкассаторы ЦБ закрыли предприятие по бронированию автомашин

«Свое подразделение по бронированию, которое базировалось в Казани, мы ликвидировали, так как считаем, что каждый должен заниматься своим делом: автопроизводители своим, а инкассаторская компания своим. Мы не планируем конкурировать с оборонными предприятиями. Да, у нас своя государственная задача, но считаем, что победа в специальной военной операции гораздо важнее, и те специалисты, которые от нас перешли на оборонные предприятия, приносят там гораздо больше пользы стране», — сказал Медведев.