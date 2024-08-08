Экс-глава Минфина рассказал, стоит ли сейчас брать ипотеку

«Это невыгодно, сейчас лучше арендовать. Если есть свободные деньги, стоит положить их на депозит под 19−20%, посмотреть, как изменится рынок, куда он будет двигаться», — ответ он на вопрос, стоит ли сейчас брать ипотеку.