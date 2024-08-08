Цвет имеет значение. В России вырос спрос на золотые смартфоны

Россияне все чаще выбирают смартфоны в золотом цвете. В первом полугодии этого года было приобретено в 2,5 раза больше устройств в этом цвете, чем в этот же период прошлого года. Об этом сообщают в объединённой розничной сети МегаФона и Yota. За ними следуют белые: такие смартфоны стали покупать в 1,2 раза чаще, чем с января по июнь 2023 года. При этом лидирующими цветами остаются традиционные оттенки: черный и синий. А вот чехлы на смартфоны наиболее популярны в розовом цвете.