Чистая прибыль «Сбера» за полугодие превысила ₽810 млрд

Расходы группы на резервы во втором квартале были почти вдвое выше, чем в первом, — 98,4 млрд руб. За шесть месяцев на покрытие возможных потерь по кредитам было направлено 151,7 млрд руб. Год к году расходы «Сбера» на резервирование снизились чуть больше чем на 18%.