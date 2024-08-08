Час медведя: почему российский фондовый рынок забуксовал

На этой неделе мировые фондовые рынки были потрясены обвалом, которого не было с начала коронавирусной пандемии. Каковы бы ни были причины «черного понедельника», он отразился и на российских бумагах, переживших сильное дневное падение. Однако оно только подчеркнуло сложное положение отечественного рынка акций в последние месяцы. По сути, индекс Мосбиржи вошел в состояние медвежьего рынка. Фондовая биржа довольно сильно оторвалась от реальной экономики, которая демонстрирует максимальные за много лет темпы роста и явно перегрета. О том, почему так происходит и когда закончится спад на российском фондовом рынке, — в материале «Известий».
На 20% с пика
В понедельник, 5 августа, на Мосбирже была преодолена важная отметка: ее индекс упал более чем на 20% от локального пика, что трейдеры обычно обозначают как медвежий рынок. Обвал в понедельник только усугубил тренд, который и так был заметен как минимум с начала лета. Достаточно удивительным было лишь то, что рынок впервые за долгое время выступил в унисон с зарубежными площадками, что могло объясняться беспокойством инвесторов по поводу цен на нефть.
Если же смотреть более широко, то длительный спад на Мосбирже — явление, которое в предыдущие месяцы стало непривычным. После обвалов весны и осени 2022 года рынок пришел в себя и отыграл большую часть понесенных потерь, хотя до пика конца 2021-го пока так и не добрался. Тем не менее котировки росли вместе с экономикой, которая в 2023 году увеличилась на 3,6%, а в 2024-м ускорилась до 4,7%, что является одним из лучших показателей за последние 15 лет.
Все компании увеличили инвестиции и стали строить амбициозные планы расширения. Возросло количество IPO (первое публичное предложение. — «Известия») во втором и третьем эшелоне рынка акций. Не в последнюю очередь благодаря постоянному притоку средств частных инвесторов, число которых на Мосбирже уже превысило 30 млн человек — треть экономически активного населения страны. Рынок не слишком отреагировал даже на резкое повышение ставки ЦБ — во всяком случае, до недавних пор.
Спад начался в мае, когда индекс Мосбиржи достиг локального пика выше 3500 пунктов. Рынок не поддержал даже начавшийся в конце весны дивидендный период (как правило, полученные дивиденды вкладываются обратно в акции). При этом реальный сектор экономики продолжил расти, и только в июле обнаружились первые признаки не спада, но замедления. Но к этому времени котировки фондового рынка давно уже перестали демонстрировать положительную динамику.
Несбывшиеся ожидания
Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых считает, что ключевой причиной падения котировок является всё же отражение событий на мировых рынках и в глобальной экономике в целом.
— Индекс пребывает в медвежьем тренде под влиянием высоких процентных ставок на долговом рынке после окончания дивидендного сезона, пониженных валютных курсов, снижения цен на нефть и промышленные металлы. В последние дни давления добавила турбулентность на иностранных площадках, в частности в США и Японии. Наша биржа хоть и стала изолированной от западного капитала в 2022 году, но всё еще зависима от происходящего на мировых биржах через цены на сырье, которые снижаются на фоне опасений по поводу состояния мировой экономики. Последние данные по США (ISM в промышленности и по рынку труда) породили гипотезу о слабости американской экономики, — прокомментировала эксперт.
Однако она отметила, что на этой неделе наш рынок падает меньшими темпами: во-первых, западный капитал не принимает участия в торгах, во-вторых, российские акции развернулись вниз еще в середине мая, а в-третьих, влияние высоких процентных ставок сглаживается экономическим ростом. В прошлые периоды пиковых ставок (2009, 2014 и 2022 годы) в экономике наблюдались тенденции к рецессии, и поэтому индекс РТС (который исключает фактор девальвации) находился внизу при пиковых ставках. Сейчас все-таки фоном идет рост ВВП, который поддерживает корпоративные прибыли и дивиденды.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев объясняет пробуксовку несбывшимися ожиданиями рынка по дивидендам «Газпрома» и ряда других компаний, склонностью рубля к укреплению, планами повышения ставки налога на прибыль компаний, санкционными событиями, высокой ключевой ставкой ЦБ и более продолжительным периодом жесткой денежно-кредитной политики, чем ожидали инвесторы.
— Для российского рынка, после 2022 года обособленного от внешних трендов, большее влияние сейчас имеет не динамика внешних бирж, а изменения стоимости нефти и другого сырья, — говорит Шепелев.
Он добавил, что потенциальная рецессия в США и замедление роста экономики КНР могли бы привести к спаду мировых цен на сырье, что оказало бы давление на российских экспортеров, акции которых занимают более половины индекса Мосбиржи.
— Однако говорить о кризисных сценариях, связанных с крупнейшими экономиками, преждевременно. Мы видим, что мировые рынки и нефть восстанавливаются после коррекции, — отметил Шепелев.
Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский не считает, что котировки российского рынка акций должны всё время расти:
— А с чего вдруг российский фондовый рынок должен двигаться только вверх, особенно когда как таковых предпосылок для этого нет? Не нужно забывать, что экономика страны и фондовый рынок — это вещи пусть и сопряженные, но далеко не со стопроцентной корреляцией. Поэтому не стоит уповать на то, что при растущей экономике, во многом, кстати, за счет государства, будет лететь на крыльях вверх и фондовый рынок.
По его словам, данные отчетов компаний публикуются лишь частично. При этом за последние пять лет мы были свидетелями сразу нескольких обвалов, поэтому доверия к рынку сейчас немного.
— Наконец, ключевая ставка — 18% годовых, а ставки по вкладам кое-где дошли до 20%. Найти облигации с доходностью выше 20% годовых сейчас тоже не проблема. Так зачем и людям, и фондам держать деньги на волатильном фондовом рынке, если можно зайти в инструменты с гарантированной доходностью? Последние месяцы именно это и происходит — переток денег из рынка в депозиты и облигации, — заключил Кричевский.
Вернуться к 3000 пунктов
Насколько долго с нами медвежий рынок и как сильно могут упасть котировки? По словам Натальи Малых, в условиях растущей экономики потенциал падения пока ограничен диапазоном 2700 пунктов.
— В этом районе можно формировать среднесрочные позиции с расчетом на ослабление рубля, которое может начаться осенью и которое поддержит акции экспортеров, формирующие около 60% индекса по капитализации. Мой прогноз по индексу Мосбиржи на конец года — 3230 пунктов. Впрочем, этот прогноз и текущие уровни не учитывают риск серьезной мировой рецессии и сильной просадки цен на сырьевые товары. В этом случае индекс ждет более серьезная переоценка, — указала собеседница.
Александр Шепелев настроен более оптимистично и уверен, что еще в августе индекс Мосбиржи вернется к 3000 пунктов, а на горизонте 12 месяцев есть возможность его продвижения к 3800 пунктам.
— Драйверами могут выступать сильные отчетности, дивиденды, ослабление рубля по мере восстановления импорта и увеличение спроса импортеров на иностранную валюту. В более дальней перспективе поддержку акциям может оказать смягчение ДКП, — полагает он.
Алексей Кричевский увязал глубину спада с геополитическими факторами и дальнейшими действиями ЦБ.
— Чем выше будет ставка, тем очевиднее окажется выбор между вкладом и рынком. А с ее постепенным снижением ситуация может запросто начать меняться. Более того, постепенно многие публичные компании заходят в зону перепроданности, то есть на уровни, с которых перспективна долгосрочная покупка с прицелом и на рост, и на дивиденды. Так что ждать отскока за максимумы мая в этом году не стоит. А вот в следующем — вполне, — заключил эксперт.