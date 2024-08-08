Час медведя: почему российский фондовый рынок забуксовал

На этой неделе мировые фондовые рынки были потрясены обвалом, которого не было с начала коронавирусной пандемии. Каковы бы ни были причины «черного понедельника», он отразился и на российских бумагах, переживших сильное дневное падение. Однако оно только подчеркнуло сложное положение отечественного рынка акций в последние месяцы. По сути, индекс Мосбиржи вошел в состояние медвежьего рынка. Фондовая биржа довольно сильно оторвалась от реальной экономики, которая демонстрирует максимальные за много лет темпы роста и явно перегрета. О том, почему так происходит и когда закончится спад на российском фондовом рынке, — в материале «Известий».