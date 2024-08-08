Альфа-банк начал создавать НПФ «Альфа»

Альфа-банк начал создавать свой негосударственный пенсионный фонд (НПФ), следует из данных ЦБ. Регулятор в четверг, 8 августа, зарегистрировал выпуск обыкновенных акций негосударственного пенсионного фонда «Альфа», «размещаемых путем распределения акций среди учредителей акционерного общества».
В мае «Ведомости» писали, что Альфа-банк рассматривает возможность создания с нуля собственного негосударственного НПФ. Вопрос создания собственного пенсионного фонда в банке курирует зампред правления Иван Пятков, отмечало издание.
Источники Frank Media в июле рассказывали, что развивать пенсионный фонд Альфа-банка будет бывший генеральный директор НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» Лариса Горчаковская, которая летом покинула группу ВТБ.
В этом году впервые более чем за 10 лет был создан первый НПФ — фонд «Тинькофф-пенсия» (входит в группу Т-банка). Кроме того, начали создавать свои НПФ также Совкомбанк и группа «Ренессанс страхование». Все эти фонды ориентированы, в частности, на развитие программы долгосрочных сбережений (ПДС).
ПДС начала действовать в январе 2024 года. В середине января президент России Владимир Путин поручил правительству «принять меры», направленные на привлечение в программу 250 млрд рублей граждан в этом году и не менее 1% ВВП в 2026 году.
До этого года последний НПФ был создан в России в 2012 году (без учета реорганизации в форме выделения), он носил имя «Сибирский региональный». В 2016 году Банк России отозвал у этого фонда лицензию. С момента перехода в 2013 году регулирования пенсионного рынка к ЦБ в стране не было создано ни одного пенсионного фонда.