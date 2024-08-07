Жить под процентом: объем кредитов россиян достиг рекордных 37 трлн рублей

Россияне продолжили активно набирать кредиты, несмотря на высокий уровень ставок. На начало июля совокупный объем ссуд населения обновил рекорд и достиг 37 трлн рублей. За первое полугодие показатель увеличился на 3,4 трлн, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. За аналогичный период 2023-го рост составил 2,6 трлн, хотя ставки были значительно ниже. Основная причина такой динамики — спрос на льготную ипотеку: граждане старались успеть оформить кредиты до отмены госпрограммы под 8% и ужесточения семейной. Для охлаждения рынка уже в июле ЦБ повысил ключевую. Помогут ли меры регулятора замедлить кредитование — в материале «Известий».