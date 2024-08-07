Жить под процентом: объем кредитов россиян достиг рекордных 37 трлн рублей

Россияне продолжили активно набирать кредиты, несмотря на высокий уровень ставок. На начало июля совокупный объем ссуд населения обновил рекорд и достиг 37 трлн рублей. За первое полугодие показатель увеличился на 3,4 трлн, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. За аналогичный период 2023-го рост составил 2,6 трлн, хотя ставки были значительно ниже. Основная причина такой динамики — спрос на льготную ипотеку: граждане старались успеть оформить кредиты до отмены госпрограммы под 8% и ужесточения семейной. Для охлаждения рынка уже в июле ЦБ повысил ключевую. Помогут ли меры регулятора замедлить кредитование — в материале «Известий».
Как выгодно взять кредит в 2024 году
Общий объем кредитов населения по итогам первого полугодия достиг 37 трлн рублей, сообщили «Известиям» в пресс-службе Банка России. Там уточнили: с января по июль розничный портфель (в него входят потребзаймы, ипотека и автокредиты) вырос на 10% или на 3,4 трлн.
В прошлом году динамика была более сдержанной. За аналогичный период 2023-го объем ссуд россиян увеличился на 9,5%, или на 2,6 трлн рублей, уточнили в ЦБ. Причем ставки в прошлом году были значительно ниже. В январе — июне 2023-го ключевая находилась на уровне 7,5%, а в первые шесть месяцев 2024 года — 16%.
Существенную часть прироста в этом году обеспечила ипотека (1,7 трлн рублей), сообщили в Центробанке. Там пояснили: такая динамика связана с действием госпрограмм, ставка по которым нечувствительна к изменению ключевой.
Особенно в мае-июне спрос на льготную ипотеку был очень высоким, подчеркнули в пресс-службе ЦБ. Граждане стремились успеть взять кредит до завершения действия льготной ипотеки на новостройки под 8% и ужесточения семейной после 1 июля.
Справка «Известий»
С июля 2024-го ставку 6% по семейной ипотеке сохранили только для семей с хотя бы одним ребенком до шести лет включительно, с ребенком-инвалидом или с двумя несовершеннолетними детьми, но из малых городов численностью до 50 тыс. человек или из 35 регионов с низким уровнем строительства.
Необеспеченное кредитование в первом полугодии 2024-го также росло высокими темпами (на 1,3 трлн рублей), добавили в Центробанке. Там пояснили: это связано с высокой потребительской активностью из-за увеличения доходов населения.
Значительный объем выдач в последние месяцы также пришелся на кредитки, добавили в ЦБ. Ставки в этом сегменте всегда были высокими, поэтому они менее чувствительны к росту ключевой. Кроме того, в условиях высокой доходности по вкладам клиенты могли активнее использовать бесплатный период по кредитным картам (например, предпочитая сохранять свободные средства на депозите).
В крупнейших российских банках подтвердили значительное повышение выдач займов в январе — июне 2024-го по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Объем кредитования вырос почти вдвое, а число выданных ссуд — на 54%, сообщил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.
В крымском РНКБ отметили увеличение объема выданных кредитов в полтора раза — до 32 млрд, сообщили в пресс-службе финансовой организации. Там пояснили: основным драйвером стал высокий спрос на ипотеку в условиях окончания и изменения условий госпрограмм.
С этим согласились в ПСБ. За первое полугодие там выдали жилищных ссуд на сумму свыше 72 млрд рублей — показатель вдвое превысил уровень прошлого года, поделилась замдиректора департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж финорганизации Марина Заботина.
В банке «ДОМ.РФ» розничный кредитный портфель, включая ипотеку, за шесть месяцев 2024-го прибавил примерно треть и достиг 640 млрд рублей, сообщил вице-президент финансовой организации Кирилл Варенцов.
Риски высокой закредитованности
Высокая закредитованность граждан может нести риски, подчеркнул руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов. Он пояснил: при увеличении долговой нагрузки уровень финансовой устойчивости домохозяйств снижается. Это может привести к усилению давления на личные финансы.
Уровень просрочки также растет, рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. В I квартале 2024-го этот показатель увеличился на 6% по ипотеке. На фоне более существенной динамики выдач жилищных ссуд это не слишком значительное повышение. Однако риски могут увеличиться, если рост реальных доходов населения замедлится, считает эксперт.
Уровень просрочки также может подскочить из-за повышения ключевой ставки, добавил Владимир Чернов. Он пояснил: дело в том, что рефинансирование займов станет дороже.
Высокая динамика кредитования также ускоряет инфляцию, отметил эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто. Он объяснил: деньги, которые люди берут в долг, создают повышенный спрос на товары и услуги. А продавцы из-за этого поднимают цены.
Для замедления инфляции ЦБ поднял ключевую ставку с 16 до 18% на последнем заседании совета директоров 26 июля. Во II квартале 2024-го рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 8,6% в пересчете на год после 5,8% в предыдущем квартале, говорится в релизе Центробанка по итогам заседания.
В то же время стандарты кредитования сейчас постепенно улучшаются, подчеркнули в пресс-службе ЦБ. Чтобы перераспределить выдачи в пользу менее рискованных заемщиков Банк России последовательно ужесточает макропруденциальную политику.
С 1 июля 2024-го регулятор повысил макронадбавки для ссуд с полной стоимостью кредита 25−40% (этот показатель учитывает не только процентную ставку, но и все дополнительные взносы, которые требуются от граждан при оформлении продукта, например плату за страховку). Макропруденциальные надбавки увеличивают нагрузку на капитал банка при выдаче определенного вида ссуд — чем выше это значение, тем больше запаса капитала требуется.
С 1 сентября они будут введены практически по всем необеспеченным потребкредитам, отметили в регуляторе. Это снизит привлекательность таких ссуд для банков, пояснялось в материалах ЦБ. Ранее регулятор также вводил ограничения на выдачу необеспеченных ссуд заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки.
В июле уже произошло некоторое замедление выдач кредитов, добавили в пресс-службе ЦБ. Это связано с завершением программы ипотеки на новостройки под 8%, отметил Виталий Костюкевич из Абсолют Банка. Кроме того, участники рынка возобновили оформление по семейной программе только во второй половине месяца после объявления новых условий. Как писали «Известия», выдачи жилищных ссуд по госпрограммам сократились втрое в июле по сравнению с июнем.
В дальнейшем охладит спрос и повышение ключевой ставки до 18%, уверен Виталий Костюкевич. Он пояснил: увеличатся требования к уровню дохода и вырастет размер переплаты при оформлении крупных кредитов.
Всего в этом году россияне оформят розничных кредитов на 13,7 трлн рублей, что будет на 16% ниже, чем в 2023-м, прогнозируют в ВТБ.