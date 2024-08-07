В Первой грузовой компании сменится руководство

ПГК была основана в 2007 году в рамках железнодорожной реформы. В 2011-м принадлежавшая миллиардеру Владимиру Лисину (сейчас занимает третье место в рейтинге российского Forbes с состоянием $22,1 млрд) Независимая транспортная компания приобрела у РЖД 75% минус две акции ПГК за 125,5 млрд руб. Спустя год, в 2012-м, холдинг докупил оставшийся пакет за 50 млрд руб. По состоянию на конец 2022 года 100% ПГК владела Fletcher Group Holdings (бенефициаром которой, по данным на конец 2021-го, был Лисин; через эту же компанию он владел Новолипецким металлургическим комбинатом). В июле 2023-го Bloomberg писал, что бизнесмен перевел свои активы в компании, зарегистрированные в Абу-Даби, — доли бизнесмена в комбинате и ПГК перешли к Serenity II Holdings и Nebula II Holdings. Нынешний состав учредителей ПГК не раскрывается.