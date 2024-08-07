В Москве число заявлений о запрете сделок с недвижимостью выросло за год на 52%

Данная мера является эффективным средством защиты имущественных прав граждан от возможных попыток совершения мошеннических действий с их недвижимостью, считает Майданов. «После внесения такой записи в реестр недвижимости все заявления, поданные в отношении объекта недвижимости без личного участия правообладателя или его нотариально доверенного лица, будут возвращаться без рассмотрения», — приводится в сообщении его цитата.