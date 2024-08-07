В Москве число заявлений о запрете сделок с недвижимостью выросло за год на 52%

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Количество заявлений о невозможности регистрационных действий без личного участия собственника объекта недвижимости выросло в за первые шесть месяцев 2024 года в Москве на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Москве.
«За полгода в столице число внесенных записей о запрете проведения сделок с недвижимостью без личного участия собственника увеличилось по сравнению с январем-июнем 2023 года почти на 52%», — приводит пресс-служба комментарий руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.
Запись о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия собственника вносится в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) по заявлению правообладателя либо его законного представителя, действующего на основании нотариальной доверенности. Всего за первые шесть месяцев 2024 года, по данным ведомства, в столице внесено 115,6 тыс. таких записей.
Данная мера является эффективным средством защиты имущественных прав граждан от возможных попыток совершения мошеннических действий с их недвижимостью, считает Майданов. «После внесения такой записи в реестр недвижимости все заявления, поданные в отношении объекта недвижимости без личного участия правообладателя или его нотариально доверенного лица, будут возвращаться без рассмотрения», — приводится в сообщении его цитата.
Подать заявление о запрете регистрационных действий с недвижимостью без участия собственника можно в любом центре госуслуг «Мои документы». Также отметку можно внести в ЕГРН через портал Госуслуг. Соответствующая запись вносится в ЕГРН в течение пяти рабочих дней со дня приема заявления.