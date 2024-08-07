В Госдуме предложили запретить маркетинговые акции банков и застройщиков

В июле объем выданных ипотечных кредитов в России снизился втрое по сравнению с аналогичным периодом июня. В первые четыре недели июля было предоставлено ссуд на 192 млрд рублей. Этот показатель оказался втрое меньше данных за тот же период июня, когда речь шла о 578 млрд рублей. Наиболее распространенными среди программ льготного кредитования в июле стали «Семейная ипотека», выдачи по которой за месяц выросли больше чем на 80%, до 384,7 млрд рублей, и «Льготная ипотека». По последней прирост за месяц составил почти 60%.