В Госдуме предложили запретить маркетинговые акции банков и застройщиков

В Государственной думе предложили запретить маркетинговые компании банков и застройщиков, рекламирующие ипотечные кредиты с экстремально низкой ставкой. Как пишут «Известия», с такой инициативой в Банк России обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
«В последние месяцы на российском рынке недвижимости наблюдается тенденция к появлению новых инструментов выдачи ипотеки под заведомо заниженные проценты», — цитирует издание парламентария. В рамках рекламных акций организации предлагают взять ипотеку под 8−10% годовых «с расчетом на реструктуризацию через пять лет». Однако в случае изменения ключевой ставки ЦБ кредитные организации получают право повысить размер выплат по ипотеке.
Вице-спикер Госдумы обеспокоен тем, что схема предполагает отказ заемщика от права на неизменность ставки на протяжении всего срока выплаты ссуды. В итоге все риски колебаний на рынке ложатся на него: это может привести к росту числа дефолтов по кредиту с потерей недвижимости или залога.
В июле объем выданных ипотечных кредитов в России снизился втрое по сравнению с аналогичным периодом июня. В первые четыре недели июля было предоставлено ссуд на 192 млрд рублей. Этот показатель оказался втрое меньше данных за тот же период июня, когда речь шла о 578 млрд рублей. Наиболее распространенными среди программ льготного кредитования в июле стали «Семейная ипотека», выдачи по которой за месяц выросли больше чем на 80%, до 384,7 млрд рублей, и «Льготная ипотека». По последней прирост за месяц составил почти 60%.