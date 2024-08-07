В ЦБ раскрыли детали обсуждения роста ставки до 19−20%

Рассмотрев доводы в пользу обоих сценариев (повышение до 18% и повышение до 19−20%) члены совета директоров пришли к выводу, что имеющиеся данные не дают оснований утверждать, что больший шаг в июле необходим для возвращения инфляции к цели в 2025 году, говорится в резюме. «Кроме того, было отмечено, что отсутствие направленного сигнала в случае большего повышения ставки может привести к ожиданиям ее быстрого снижения в дальнейшем. Это создаст риски повторения ситуации первой половины 2024 года, когда ожидания экономических агентов по слишком быстрому снижению ключевой ставки при повышенных инфляционных ожиданиях сдержали ужесточение денежно-кредитных условий», — отмечается там.