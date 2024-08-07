Стало известно, сколько россиян рассчитывают на свои сбережения на пенсии

Согласно исследованию, только для 13% опрошенных старше 45 лет допускают, что основным доходом на пенсии могут стать личные сбережения. Среди россиян в возрасте до 34 лет таких в два раза больше. Помимо этого, на пенсионные выплаты опрошенные старше 45 лет рассчитывают вдвое чаще россиян до 34 лет.