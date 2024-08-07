Россияне назвали главную причину роста расходов на домашних животных

За первое полугодие 2024 года расходы россиян на домашних животных выросли более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу в результате опроса (есть у РБК) пришли эксперты Vetcity Grooming и группы «Ренессанс Страхование».