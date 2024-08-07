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Россияне назвали главную причину роста расходов на домашних животных

За первое полугодие 2024 года расходы россиян на домашних животных выросли более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: Freepik

За первое полугодие 2024 года расходы россиян на домашних животных выросли более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу в результате опроса (есть у РБК) пришли эксперты Vetcity Grooming и группы «Ренессанс Страхование».

Главной причиной увеличения расходов респонденты назвали инфляцию. Однако свой вклад внес и тот факт, что россияне стали уделять больше внимания повышению качества жизни своих животных.

Участники опроса ответили на вопрос, сколько они тратят на содержание своих животных в месяц. Ответы распределились так:

63% — в пределах 10 тыс. руб.;

29% — 10−20 тыс. в месяц;

8% — от 20 тыс. в месяц.

По сравнению с прошлым годом доля респондентов с расходами более 10 тыс. руб. выросла с 31% в прошлом году до 37% в этом.

В опросе участвовали 1,5 тыс. владельцев домашних животных по всей стране.

В целом по стране у большинства хозяев животных (56%) расходы выросли. В пятерку регионов, жители которых стали больше тратить на животных, вошли Москва, Татарстан, Самарская область, Воронежская область, Краснодарский край.

В топ-5 регионов по доле жителей, которые тратят на содержание питомца больше 10 тыс. руб. в месяц, вошли Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Нижегородская область и Пермский край.

Инфляцию как основную причину увеличения расходов на корм назвали 54% опрошенных, еще 34% заявили, что стали покупать своим питомцам корма более высокого качества. При этом 12% опрошенных завели еще одно животное и расходы на их питание, соответственно, выросли. Однако 8% стали заказывать корм из-за рубежа.