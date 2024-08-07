Минфин разъяснил порядок трансформации «старых» ИИС в ИИС-3

Инвестор имеет право обратиться к брокеру или управляющему с заявлением о конвертации своего «старого» индивидуального инвестиционного счета (ИИС-1 или ИИС-2) в «новый» ИИС-3. Инвестор должен уведомить об этом Федеральную налоговую службу (ФНС) самостоятельно или за него это смогут сделать брокер или управляющий. Передача функции информирования налогового органа о конвертации ИИС от инвестора к брокеру или управляющему в настоящее время прорабатывается. Об этом стало известно из информационного письма Минфина России в адрес участников рынка ценных бумаг. Действующее законодательство предусматривает, что инвестор должен сам уведомить отдельно брокера и отдельно ФНС об изменении типа ИИС, а между брокером и ФНС такая передача информации не была предусмотрена.
При этом для сохранения права на налоговый вычет как по старому ИИС, так и по новым ИИС-3, инвестор должен до конца соответствующего года, подать заявление на их получение, даже если ранее уведомил ФНС о том, что он конвертировал старые ИИС в ИИС-3. «В случае неподачи заявления в налоговый орган и открытия более одного ИИС по новым правилам инвестор не имеет права на получение инвестиционных налоговых вычетов, а также на налоговые вычеты на долгосрочные сбережения граждан», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Крупные брокеры ранее говорили «РБК Инвестициям», что конвертация ИИС-3 и открытие новых счетов ИИС-3 для тех, у кого есть старые инвестсчета, несет риски потери налоговых льгот. В Банке России «РБК Инвестициям» поясняли, что проблема возникла из-за отсутствия порядка трансформации ИИС, который должен быть установлен актом ФНС России в соответствии с Федеральным законом № 58-ФЗ.
В Минфине на вопрос о готовности соответствующего акта ответили, что до конца года ФНС подготовит порядок представления налогоплательщиком заявления для получения налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан по ИИС, заключенным до 31 декабря 2023 года. В то же время в ведомстве отметили, что на сегодняшний день из пяти крупнейших брокеров три уже «трансформируют» счета.
По данным Банка России, резкого увеличения количества ИИС в I полугодии 2024 года не произошло. «Ожидание поправок в Налоговый кодекс снизило динамику заключения новых договоров при сохранении прежних темпов закрытия действующих ИИС в I квартале 2024 года. Во II квартале число новых ИИС выросло, а закрытий стало меньше. На 30 июня 2024 число действующих ИИС составило 5,9 млн счетов. Сегодня такая динамика показывает устойчивый характер», — подчеркнули в пресс-службе мегарегулятора.
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — это брокерский счет с особыми налоговыми льготами, где инвестор может держать денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги. До 2024 года существовало два типа таких счетов — ИИС-1 и ИИС-2. С 1 января 2024 года инвесторы могут открыть ИИС-3, который сочетает в себе налоговые льготы предыдущих типов счетов — ИИС-1 и ИИС-2. При открытии счета инвестор получит право на вычет с ₽400 тыс., а по истечении минимального срока владения от НДФЛ будет освобожден весь доход от инвестиций на ИИС-3.
23 марта 2024 года президентом России Владимиром Путиным был подписан закон, которым предусмотрена трансформация старых ИИС в новые ИИС-3. Держатели ИИС типа А (он же ИИС-1) или Б (он же ИИС-2) получили право засчитывать срок их ведения при открытии ИИС нового типа (ИИС-3). При этом срок, доступный к зачету, составляет не более трех лет.
Этим же законом предусмотрено параллельное владение тремя ИИС-3. Кроме того, он установил налоговые льготы по ИИС-3 — новый тип счета дает инвестору право на вычет НДФЛ с инвестиций в размере ₽400 тыс. в год, а по истечении минимального срока для получения льгот у инвестора будет право на освобождение от налога дохода от инвестиций на ИИС-3. От НДФЛ освобождены доходы от инвестиций на сумму до ₽30 млн по всем договорам на ведение ИИС, которые будут закрыты в течение одного налогового периода. Максимальный размер суммы НДФЛ, от уплаты которого освобождены доходы инвестора с ИИС, составляет ₽3,9 млн при ставке налога 13% или ₽4,5 млн при ставке 15% для доходов свыше ₽5 млн.
Закон распространяется на ИИС, которые открываются с 1 января 2024 года. И то, что поправки в Налоговый кодекс, которые регламентируют налоговый режим ИИС-3, были приняты позже, чем основной закон об ИИС-3 (ввел понятие ИИС-3 как нового финансового инструмента 19 декабря 2023 года), уже вызывали на рынке проблемы. Так, до вступления в силу необходимых поправок в Налоговый кодекс Банк России был вынужден рекомендовать профучастникам предупреждать клиентов о том, что для них сохраняется прежний порядок льгот для нового типа ИИС, действовавший для ИИС-1 и ИИС-2.
Однако даже после появления закона о налоговом режиме ИИС-3 ряд брокеров отказываются конвертировать ИИС старых типов в ИИС-3 и, соответственно, открывать более одного ИИС, так как если будут открыты одновременно ИИС-1 или ИИС-2 и дополнительно ИИС-3, то налоговые льготы будут потеряны по всем этим счетам. Общая причина, названная «РБК Инвестициям» брокерскими компаниями, которые не проводят трансформацию, — порядок конвертации не определен. Например, среди компаний, которые не проводили трансформацию, ожидая нормативных документов, — брокеры «Т-Инвестиции» и «ВТБ Инвестиции».
В ВТБ «РБК Инвестициям» сообщили, что розничный брокер в ближайшее время реализует функционал конвертации «старых» ИИС в ИИС третьего типа доступным для его клиентов. «Вместе с тем мы все еще ожидаем официального принятия документа, описывающего конкретный порядок взаимодействия между брокером, инвестором и ФНС по вопросу конвертации ИИС, чтобы предоставить лучший сервис нашим клиентам», — сообщили в пресс-службе. В ВТБ отметили, что при конвертации инвестор не потеряет «срок жизни» ИИС до трех лет и сможет воспользоваться преимуществами ИИС-3. «Также напомним, что налоговая льгота по программе долгосрочных сбережений считается с 1 января того года, в котором конвертирован ИИС. То есть при конвертации в конце 2024 года вычет все равно будет применяться с 1 января», — добавил представитель ВТБ.
Те брокеры, которые приступили к процедурам трансформации, по-прежнему указывают на недостаточность нормативного регулирования и об ожидании ответов от Минфина и ФНС на другие вопросы, которые возникли в ходе внедрения нового типа ИИС.