Минфин разъяснил порядок трансформации «старых» ИИС в ИИС-3

Этим же законом предусмотрено параллельное владение тремя ИИС-3. Кроме того, он установил налоговые льготы по ИИС-3 — новый тип счета дает инвестору право на вычет НДФЛ с инвестиций в размере ₽400 тыс. в год, а по истечении минимального срока для получения льгот у инвестора будет право на освобождение от налога дохода от инвестиций на ИИС-3. От НДФЛ освобождены доходы от инвестиций на сумму до ₽30 млн по всем договорам на ведение ИИС, которые будут закрыты в течение одного налогового периода. Максимальный размер суммы НДФЛ, от уплаты которого освобождены доходы инвестора с ИИС, составляет ₽3,9 млн при ставке налога 13% или ₽4,5 млн при ставке 15% для доходов свыше ₽5 млн.