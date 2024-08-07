Минэкономразвития оценило подорожание отдыха в России

Согласно данным Росстата, в январе—июне 2024 года в российских средствах размещения остановились 38,8 млн человек, что на 11,8% больше год к году. В 2023 году прирост составил 13,4%, в 2022 году — 16,1%. Средняя стоимость поездки на выходные в пять наиболее востребованных городов (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Калининград) по итогам 2024 года может составить 8,7 тыс. руб. без учета расходов на дорогу — прирост за год на 4,5%, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование T-Data (аналитический проект Т-банка).