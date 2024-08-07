Миллионеры пригрозили покинуть Швейцарию в рамках дискуссии о 50% налоге

«Это было очень радикальное предложение, и, конечно, я думаю, что оно оказало бы негативное влияние на многих владельцев бизнеса, — сказал он. — Несмотря на то, что я очень счастлив в Швейцарии, мне придется пересмотреть свое решение здесь поселиться, если налог будет введен».