Число слияний и поглощений в России упало на 20%

С тем, что новые налоговые условия будут вектором, который ускорит динамику совершения сделок, согласна и Загорнова. Но как противовес этому будет действовать дальнейший рост стоимости заемного финансирования, предупреждает она. Какой из двух факторов в итоге перевесит и станет ключевым драйвером на рынке во втором полугодии, сейчас сказать сложно, замечает Загорнова. Суровцев ожидает, что эффект от налоговых поправок на рынке слияний и поглощений скорее будет виден к концу года. «В третьем квартале это вряд ли окажет существенное влияние на объем рынка, а ближе к концу года вполне возможен существенный единоразовый объем сделок», — допускает эксперт.