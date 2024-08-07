ЦБ ужесточит условия для покупки иностранных бумаг для «неквалов»

Банк России предложил ввести ограничение на покупку ценных бумаг эмитентов иностранных государств, кроме стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), для неквалифицированных инвесторов, следует из проекта указания регулятора. Если документ будет принят, то данная мера вступит в силу с января 2025 года.
«Проект подготовлен в целях защиты неквалифицированных инвесторов от негативных последствий, связанных с ограничениями на распоряжение иностранными ценными бумагами и реализацию прав по ним в случае совершения иностранными государствами и лицами недружественных действий в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц», — говорится в пояснительной записке к проекту указания.
Так, для покупки «неквалам» останутся только ценные бумаги ЕАЭС, но при условии, если выплаты по ним будут осуществляться через инфраструктуру этих стран или России.
Согласно указанию ЦБ, которое вступило в силу с октября 2023 года и действует до сих пор, «неквалы» могут приобрести ценные бумаги, эмитенты которых не зарегистрированы в «недружественных» странах, а выплаты не проходят через «недружественную» инфраструктуру. С января 2024 года правительство ввело запрет на покупку любых иностранных бумаг на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).
В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская и Российская Федерация.