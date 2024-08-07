ЦБ ужесточит условия для покупки иностранных бумаг для «неквалов»

Согласно указанию ЦБ, которое вступило в силу с октября 2023 года и действует до сих пор, «неквалы» могут приобрести ценные бумаги, эмитенты которых не зарегистрированы в «недружественных» странах, а выплаты не проходят через «недружественную» инфраструктуру. С января 2024 года правительство ввело запрет на покупку любых иностранных бумаг на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).