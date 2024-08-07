Бизнес предложил унифицировать цены на газ для предприятий и энергетики

Поскольку значительный рост цен на газ «практически невозможно компенсировать за счет повышения операционной эффективности», это «неизбежно ведет к трансляции издержек в цены для широкого спектра товаров и услуг», объясняют в СПЭ. При этом в условиях ценовых ограничений (конкурентных или регуляторных) предприятия будут вынуждены корректировать производственные и инвестиционные планы и, вероятно, ускорять повышение энергоэффективности, что приведет к снижению общих объемов потребления газа, считают в ассоциации. Кроме того, возможно перераспределение, хоть и незначительное, доли «Газпрома» на рынке в пользу независимых поставщиков, цены которых не регулируются (основными являются НОВАТЭК и «Роснефть»). Также «Сообщество потребителей энергии» указывает на риски, связанные со «значительной частью промышленных предприятий», которые несут социальные обязательства по обеспечению населения теплом, выработанным на заводских ТЭЦ или котельных, но при этом не относятся к предприятиям электроэнергетики и ЖКХ.