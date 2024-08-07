Акции бывшего Polymetal начали торговаться на AIX в тенге

Акции Solidcore Resources (бывший Polymetal) начали торговаться в тенге на Астанинской международной бирже (AIX), следует из уведомления площадки. Ранее они были доступны только для сделок в американских долларах.
В августе 2023 года компания Solidcore Resources завершила редомициляцию в Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) в Казахстане. Крупнейшим акционером Solidcore Resources через Maaden International Investment является консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (29,7%). В свободном обращении на биржах Астаны и Москвы находится 75% акций, в том числе относительно крупный пакет (4%) принадлежит BlackRock.
В конце июня Solidcore Resources подала заявку на делистинг акций c Московской биржи. Акционеры, соответствующие определенным критериям, вправе обменять свои акции на Московской бирже на акции, торгуемые на AIX. Причиной решения совета директоров провести делистинг стало попадание площадки под санкции США.
Solidcore Resources попросила Мосбиржу установить последний день торгов на 30 сентября 2024 года. В случае одобрения заявки биржа объявит окончательную дату делистинга, которая может отличаться от указанной выше. Из-за санкций против НРД и других российских депозитариев, акционеры, приобретавшие бумаги на Московской бирже, также не могут принимать участие в корпоративных действиях компании. В связи с этим, компания призвала акционеров принять участие в обмене акций на новые, выпущенные на AIX.
Принять участие в обмене могут акционеры, чьи бумаги учитываются российским брокером с местом хранения в НРД или через другой российский депозитарий, заблокированный в Euroclear. Акционеры должны быть резидентами РФ и не должны быть объектом санкций США, Евросоюза, Великобритании и ООН. Участие в обмене является добровольным.