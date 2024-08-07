Акции бывшего Polymetal начали торговаться на AIX в тенге

Solidcore Resources попросила Мосбиржу установить последний день торгов на 30 сентября 2024 года. В случае одобрения заявки биржа объявит окончательную дату делистинга, которая может отличаться от указанной выше. Из-за санкций против НРД и других российских депозитариев, акционеры, приобретавшие бумаги на Московской бирже, также не могут принимать участие в корпоративных действиях компании. В связи с этим, компания призвала акционеров принять участие в обмене акций на новые, выпущенные на AIX.