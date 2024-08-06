В Турции повысили налоги на товары из ЕС и других стран

«Продукты будут облагаться налогом на 30 процентов, если они поступают непосредственно из стран Европейского союза. На 60 процентов, если из других стран. В случае товаров, включенных в список (IV), прилагаемый к Закону о специальном налоге на потребление № 4760 от 6/6/2002, единовременный налог взимается по ставке 20 процентов в дополнение к вышеуказанным ставкам», — следует из опубликованного указа.