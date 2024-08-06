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СПБ Биржа запустит утренние торги акциями 10 российских компаний

Речь идет об обыкновенных акциях АФК «Системы» «Газпрома», ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа, «Полюса», Сбербанка, самой СПБ Биржи, «Татнефти», «Элемента», а также привилегированных акциях «Сургутнефтегаза».

Источник: СПБ Биржа

СПБ Биржа с 8 августа будет проводить утренние торги акциями 10 российских компаний, говорится в пресс-релизе площадки. Дополнительная сессия будет идти с 07:00 по 10:00 мск, она будет доступна для всех участников торгов.

Речь идет об обыкновенных акциях АФК «Системы», «Газпрома», ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа, «Полюса», Сбербанка, самой СПБ Биржи, «Татнефти», «Элемента», а также привилегированных акциях «Сургутнефтегаза». СПБ Биржа отметила, что в будущем планирует расширить этот список. Решение об увеличении торговой сессии принято в ответ на запросы участников торгов и их клиентов.

Кроме того, с 8 августа продолжительность торговой сессии акциями «Элемента» увеличится до 23:50 мск. Сейчас заключение сделок с этими ценными бумагами доступно до 18:50 мск.

СПБ Биржа подпала под блокирующие санкции США 2 ноября 2023 года. С этого дня на торговой площадке не проводятся торги всеми иностранными активами — это бумаги США, ЕС и Гонконга. В то же время торги российскими бумагами были возобновлены с 3 ноября и продолжаются до сих пор.

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