Россияне начали снижать темпы потребления

«Мы, безусловно, видим замедление потребительской активности во втором квартале, и не только год к году. Если в текущих темпах мы посмотрим, как себя ведет в целом уровень потребления, убрав сезонность, то мы увидим уже с марта сглаживание этого показателя», — говорит главный экономист «Т-Инвестиций» (бывшие «Тинькофф-Инвестиции») Софья Донец. Для этого есть факторы из внешней среды, в том числе высокие процентные ставки, «которые однозначно уже нашли отражение в высокой сберегательной активности», добавляет она.