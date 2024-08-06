Налоговики вскрыли схемы «двойных продаж» и «лжеэкспорта» сигарет

В ноябре 2023 года глава ФНС Даниил Егоров заявлял, что налоговые органы видят признаки нелегальных схем на рынках пива и табака. «У нас есть вопросы по табаку и его различным производным, таким как электронные сигареты и т. д. Мы работаем в том числе с потоками данных по поставкам табачного сырья и прекрасно понимаем, сколько из сырья должно быть изготовлено товара. Когда мы видим, с одной стороны, сырье, а с другой стороны, выход официально изготавливаемой продукции или сравниваем игрока с игроком, любые такие искажения сразу привлекают внимание», — говорил он. После этого сообщалось, что налоговики совместно с ФСБ вскрыли две схемы уклонения от налогов на рынке пива.