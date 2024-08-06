Месячный импорт из России в США упал до минимума почти за 30 лет

По сравнению с маем импорт упал почти в 2,5 раза с $438,7 млн — это был максимальный показатель за шесть месяцев 2024-го. За первое полугодие текущего года он составил $1,88 млрд по сравнению с $2,85 млрд за тот же период 2023 года, то есть в полтора раза меньше.