Индекс Мосбиржи растерял весь прирост с начала дня

Индекс Мосбиржи (IMOEX) растерял весь прирост, полученный рынком с начала дня. На 15:28 мск российский индикатор торговался на отметке 2824,82 пункта, что на 0,14% ниже уровня закрытия предыдущего дня.
Рынок открыл торги вторника, 6 августа, резким ростом и на пике прибавлял 1,23%. до 2863,45 пункта, однако вскоре начал снижаться.
Долларовый индекс РТС также ушел в минус и на 15:29 мск торговался на отметке 1046,95 пункта. Предыдущий день индикатор закрыл на уровне 1049,01 пункта.
Ранее главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич предупреждал, что «сохраняются риски возобновления негативной динамики и дальнейшего обновления локальных минимумов». По его мнению, целью текущей волны снижения может стать район 2 700 — 2 800 пунктов.
Российский рынок акций в понедельник сильно просел вслед за мировыми рынками. По итогам торгов 5 августа индекс Мосбиржи упал на 2,42%, до 2828,72 пункта.
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