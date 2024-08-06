Акции Apple и Nvidia упали вместе с рынком

Так, по итогам торгов акции Apple снизились на 4,82%, до 209,27 доллара за бумагу — на фоне сообщений в СМИ, что инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета почти в два раза сократил свою долю в компании.