Акции Apple и Nvidia упали вместе с рынком

Так, по итогам торгов акции Apple снизились на 4,82%, до 209,27 доллара за бумагу — на фоне сообщений в СМИ, что инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета почти в два раза сократил свою долю в компании.
Акции Nvidia потеряли 6,36%, до уровня в 100,45 доллара за бумагу на фоне сообщений о том, что компания откладывает выпуск чипов на основе искусственного интеллекта минимум на три месяца.
По итогам дня американские индексы также снизились — промышленный индекс Dow Jones — на 2,6%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,4%, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3%.
По подсчетам старшего индексного аналитика S&P Dow Jones Indices Говарда Сильверблатта, индекс S&P 500 потерял около 1,3 триллиона долларов в стоимости за один день.