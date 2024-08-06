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Акции Apple и Nvidia упали вместе с рынком

НЬЮ-ЙОРК, 6 авг — РИА Новости. Акции американских компаний Apple и Nvidia по итогам торгов понедельника упали вместе с рынком, снизившись на 5−6%, следует из данных торгов.

Источник: © РИА Новости

Так, по итогам торгов акции Apple снизились на 4,82%, до 209,27 доллара за бумагу — на фоне сообщений в СМИ, что инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета почти в два раза сократил свою долю в компании.

Акции Nvidia потеряли 6,36%, до уровня в 100,45 доллара за бумагу на фоне сообщений о том, что компания откладывает выпуск чипов на основе искусственного интеллекта минимум на три месяца.

По итогам дня американские индексы также снизились — промышленный индекс Dow Jones — на 2,6%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,4%, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3%.

По подсчетам старшего индексного аналитика S&P Dow Jones Indices Говарда Сильверблатта, индекс S&P 500 потерял около 1,3 триллиона долларов в стоимости за один день.