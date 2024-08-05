В России отказались от госаукционов по продаже автомобильных номеров

Это следует из ответа правительственных чиновников на запрос вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова, как сообщает издание «Коммерсантъ» в понедельник, 5 августа.
В ответ на запрос парламентария замминистра экономики Алексей Херсонцев сообщил, что разработка законопроекта «в настоящее время не ведется». Первый замглавы МВД Александр Горовой добавил, что «продолжение работы по рассматриваемому вопросу преждевременно», и организация таких аукционов в «реалиях настоящего времени» не в приоритете.
Концепция проведения аукционов по присвоению автономеров создавалась с 2010 года. В 2020 году Минэкономики и МВД разработали проект постановления с правилами проведения аукционов и резервирования ГРЗ. В Налоговом кодексе предлагалось предусмотреть специальную пошлину за возможность выбора сочетаний цифр и букв. К примеру, в 600 тыс. рублей оценили номер с сочетанием не более одной цифры и буквы («А111АА» или «В888ВВ»).
Депутаты от партии «Новые люди» предлагали возобновить работу над проектом. По их словам, аукционы могли бы приносить госбюджету несколько миллиардов рублей в год.
Ранее в этот день сообщалось, что Санкт-Петербург стал первым регионом, где полиция создала и реализовала новый механизм привлечения к ответственности водителей «громких» транспортных средств. Госавтоинспекция Санкт-Петербурга проанализировала административное законодательство и разработала правовой механизм привлечения к ответственности водителей такой техники.