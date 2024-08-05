В России отказались от госаукционов по продаже автомобильных номеров

Концепция проведения аукционов по присвоению автономеров создавалась с 2010 года. В 2020 году Минэкономики и МВД разработали проект постановления с правилами проведения аукционов и резервирования ГРЗ. В Налоговом кодексе предлагалось предусмотреть специальную пошлину за возможность выбора сочетаний цифр и букв. К примеру, в 600 тыс. рублей оценили номер с сочетанием не более одной цифры и буквы («А111АА» или «В888ВВ»).