Стамбульская фондовая биржа приостановила торги после обвала котировок

В период 10:55—10:56 мск биржа выпустила серию сообщений, в которых говорилось о том, что непрерывные торги приостановлены и что она собирает заявки к аукциону открытия. По данным сервиса TradingView и сайта Investing.сom, по cостоянию на 11:15 мск торги уже возобновились. К этой минуте BIST 100 уже отыграл часть потерь, по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов он снижался на 4,6%, до 9991,39 пункта.