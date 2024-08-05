Стамбульская фондовая биржа приостановила торги после обвала котировок

Стамбульская фондовая биржа (Borsa Istanbul) объявила о прекращении торгов на фондовом рынке после того, как основной индекс Borsa Istanbul 100 (BIST 100) снизился на 6,72%. Об этом пишет турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на сообщение торговой площадки.
В уведомлении Стамбульской биржи говорилось о срабатывании автоматического механизма остановки торгов. На тот момент ожидалось, что транзакции возобновятся с 10:30 мск. Однако позднее на турецком сайте раскрытия корпоративной информации торговая площадка сообщила, что в 10:25 мск сработал второй уровень защиты, в результате чего временно приостановлены сделки с инструментами рынка акций, некоторыми фьючерсами, опционами, а также операции РЕПО. К тому моменту индекс BIST 100 ускорил падение до 7,07%, до 9733,35 пункта.
В период
В понедельник утром стало известно, что инфляция в годовом выражении по итогам июля замедлилась до 61,8% с 71,6% в предыдущем месяце, пишет Bloomberg. 23 июля Центральный банк Турции в четвертый раз подряд оставил учетную ставку на максимуме с 2002 года — 50% годовых. В последний раз Центробанк Турции прогнозировал инфляцию по итогам года на уровне 38%.
Однако позитивные данные по инфляции не смогли перекрыть внешний негатив. По итогам торгов 5 августа ключевой индикатор токийской фондовой биржи — Nikkei 225 — рухнул на 12,4%, до отметки 31 458,42 пункта, свидетельствуют данные торгов. На минимуме бенчмарк снижался более чем на 13%. Это стало крупнейшим обвалом японского индекса с 1987 года. На прошлой неделе Банк Японии повысил процентные ставки с 0−0,1% до 0,25% (максимум за 15 лет) и дал сигнал о возможном дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики.
Параллельно с этим в США вышли слабые данные по занятости, что может быть признаком слабости экономики в целом. По состоянию на 11:57 мск фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют следующую динамику:
фьючерс на S&P 500 снижается на 2,33%, до 5251 пункта;
фьючерс на Dow Jines снижается на 1,46%, до 39 295 пунктов;
фьючерс на NASDAQ Composite снижается на 3,77%, до 17 856,25 пункта.