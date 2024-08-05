Сбербанк повысит ставки по рыночной ипотеке с 6 августа

Также в сообщении говорится, что по программе «Строительство жилого дома» ставки будут увеличены на 0,6 процентных пункта при размере первого взноса менее 30% и на 1,1 процентных пункта при первом взносе 30% и более. По программе «Нецелевой под залог недвижимости» ставки увеличатся на 2 процентных пункта.