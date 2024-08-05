Сбербанк повысит ставки по рыночной ипотеке с 6 августа

«С 6 августа 2024 года Сбербанк повышает ставки по жилищным кредитам на “Домклик” в связи с решением Банка России от 26 июля 2024 года повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18% годовых», — сказано в сообщении.
В сообщении отмечается, что минимальный размер процентной ставки в «Сбере» на вторичном рынке составит 20% с учетом применения страхования жизни, покупки недвижимости на витрине «Домклик», использования сервиса «Юридической проверки», акции «Ипотека плюс» и при размере первоначального взноса более 20% стоимости недвижимости.
«На первичном рынке минимальный размер процентной ставки составит 20,3% при применении страхования жизни, акции “Ипотека плюс” и размере первоначального взноса от 20%», — добавили в пресс-службе.
Указывается, что ставки будут увеличены на 0,3 процентных пункта при размере первоначального взноса до 30% и на 0,8 процентных пункта при размере первоначального взноса более 30% по следующим программам: «Загородная недвижимость», «Приобретение готового жилья», «Гараж», «Акция для застройщиков», «Коммерческая недвижимость».
Также в сообщении говорится, что по программе «Строительство жилого дома» ставки будут увеличены на 0,6 процентных пункта при размере первого взноса менее 30% и на 1,1 процентных пункта при первом взносе 30% и более. По программе «Нецелевой под залог недвижимости» ставки увеличатся на 2 процентных пункта.
«По заявкам, принятым до 6 августа включительно, будут действовать прежние условия кредитования», — заключили в Сбербанке.